Hijos de Lucy Molinar y Jenia Nenzen se disculpan… asumirán consecuencias

Hay un video, que circula en las redes, de mi hermano en una fiesta, y esa fiesta no fue en Panamá y fue hace tres meses. E s lamentable que en estos tiempos en que deberíamos estar unidos, hayan periodistas utilizando esta situación para crear odio y calumnias para hacer daño a otras personas, con esto no me excuso de mis actos, porque sé que estuvieron mal. Y reitero mi posición para afrontar las consecuencias de lo sucedido.

