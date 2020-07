Hijo de Naya Rivera quedará bajo la tutela de su padre

Después de una intensa búsqueda, fue localizado el cuerpo de la actriz de ‘Glee’, quien murió ahogada mientas paseaba en bote con su hijo, el único testigo de lo sucedido, y quien a sus 4 años, solo dijo que su mamá no había regresado con él. Las autoridades investigan qué es lo que pudo haber pasado para que Naya no regresara al bote con su hijo , y se supone que tuvo algún problema y solo alcanzó a poner a salvo al niño.

