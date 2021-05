High Hopes usará globos estratosféricos para la captura directa de CO2 en el aire

El director de Marketing de High Hopes, Nadav Mansdorf cuenta que la idea se le ocurrió a Eran Oren, fundador y científico jefe de la compañía: “Dijo que el dióxido de carbono se congela alrededor de -80°C, se convierte en hielo seco, que es muy fácil de capturar. No necesitas calor, no necesitas comprensión, puedes hacerlo con energía mínima”. Tras conocer esto, solo quedaba conocer el lugar idóneo donde encontrar temperaturas ambientales cercanas a eso, con mucho viento y con carbono en todas partes. Mansdorf explica que ese sitio existe y que se encuentra “en la atmósfera, 10-15 km sobre el nivel del mar”.

