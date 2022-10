Hígados y corazones de vaca… estos son los secretos del menú de Erling Haaland para cuidar su físico al máximo

El nivel que ha demostrado Erling Haaland en la Premier League está superando por mucho a lo que ya prometía cuando vestía la camiseta del Borussia Dortmund, lo que ha llevado a muchos a preguntarse por el secreto del éxito del noruego. Ahora, un documental ha revelado algunos de los cuidados a los que se somete el joven jugador de 22 años, muchos de ellos relacionados con la dieta.

En el documental, su padre, el exjugador del Manchester City Alfie Haaland, desvela que su hijo ha decidido seguir una estricta lista de cuidados siguiendo el ejemplo de Cristiano Ronaldo, con el objetivo de alargar al máximo su carrera deportiva.





De esta manera, el noruego cuida todos los detalles, como por ejemplo no faltando a los baños de hielo, o utilizando gafas con cristales que evitan la luz azul de las pantallas para mejorar su descanso. Además, cada mañana al despertar realiza un baño de sol para sus ojos, una técnica que consiste en ‘mirar al sol con los ojos cerrados’ y que según el futbolista “es bueno para el ritmo circadiano”.

Sin embargo, el aspecto que más le preocupa es el de la alimentación, pues cuenta con una dieta de 6.000 calorías diarias con alimentos realmente extravagantes. En concreto, el futbolista es amante de las vísceras, como el corazón o los filetes de hígado de ternera, recurrentes en su menú por su riqueza en suplementos.

“La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que comes en McDonald’s? ¿O la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado. El corazón y el hígado son superalimentos ricos en vitamina B, hierro, fósforo y cobre y magnesio”, explica en el documental titulado Haaland: The Big Decision.





También, el futbolista aplica un exhaustivo filtrado del agua que consume, algo que realiza con un complejo dispositivo. Eso sí, dentro de esta dieta también tiene cabida algunos caprichos como la lasaña que prepara su padre, la que come antes de todos los partidos que disputa como local.