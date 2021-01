Hidros aportaron más del 70% de la energía

La demanda pico de energía el 31 de diciembre fue de 1,547 megavatios (MW) a las 11:49 a.m. No obstante, ese día la capacidad disponible de energía fue de 3 mil 800 MW, es decir, más del doble de la demanda. La demanda de energía se define como la cantidad de electricidad que se requiere para abastecer a los aparatos y equipos eléctricos encendidos a una determinada hora.

Un primer aspecto es el beneficio ambiental porque es energía que se produjo con plantas que no contaminan el ambiente. En el tema de costo para la tarifa que paga el consumidor, dependerá del precio a que fue contratada esa energía. En el mercado eléctrico panameña, la energía para los consumidores la deben contratar previamente las empresas de distribución a través de licitaciones que organiza Etesa y cuyo precio siempre está sujeto a varios aspectos, entre ellos el precio del petróleo en ese momento. No obstante, es posible que una parte de esa energía que generan las hidroeléctricas no esté contratada y se venda en el mercado spot a precios más competitivos que se reflejarán en la tarifa final del cliente.

