“Hicimos un buen trabajo engañando a todos”

Winfrey no dudó en aplaudir la respuesta y aseguró que la película no habría funcionado del mismo modo si el público “no hubiese creído que estaban enamorados”.

Pasando ya a temas más ligeros, Oprah no dudó en preguntar a la cantante sobre su tan rumoreada relación con Bradley Cooper , con el que coprotagonizó Ha nacido una estrella. La respuesta no pudo ser más clara: “Hicimos un muy buen trabajo engañando a todos . Nosotros creamos eso”.

La superestrella televisiva Oprah Winfrey ha elegido a Lady Gaga como primera entrevistada para su 2020 Vision: Your Life In Focus , una de sus tradicionales giras nacionales en las que recorre EE UU hablando con grandes celebridades como Jennifer López, Tina Fey o Michelle Obama,

You May Also Like