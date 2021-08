“… hicieron trabajo de equipo hoy”

“Ya estaba en tercera posición. He frenado más que el McLaren y pensaba que estaba muy por delante y, por desgracia, Bottas ha cometido un gran error y nos ha arruinado la carrera. No sé qué más decir. Se acabó todo. El motor está dañado, llegó hasta el radiador”, dijo Checo.

“Por supuesto, debería recibir una penalización. Yo recibí una penalización con Pérez cuando un poco de aire le empujó fuera de la pista. Hoy me han sacado por completo de la carrera, choqué contra Max en un gran incidente, es mucho más peligroso que mandar a un tipo a la grava. Y, por supuesto, es mucho más peligroso conducir haciendo eso que lo que he hecho yo en otros circuitos. Sí, merece sanción”, aseveró.

El joven piloto reconoció que Bottas se disculpó con él, pero aceptó que dicha acción no cambiará nada de lo que vivieron este domingo. “Dijo que lo sentía, pero eso no cambia nada, que es lo malo”.

“Sólo estoy molesto, supongo. Era la vuelta 1, n o sé por qué tiene que pasar eso, por qué arriesgarse a hacer ese tipo de cosas estúpidas. Pero no puedo hacer nada. No hay mucho que hacer”, dijo.

