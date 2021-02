Hershey planea aumentar los precios de los chocolates este año

Hershey Co. planea aumentar, a partir de la temporada navideña de 2021, los precios de las bolsas de Kisses, barras de chocolate en miniatura y otras golosinas de temporada como las que tienen forma de muñecos de nieve y Papá Noel, dijo el jueves la directora ejecutiva, Michele Buck, en una entrevista. Los precios de estos artículos no habían subido de precio desde la temporada navideña de 2014.

