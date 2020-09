Herro coloca al Heat a un triunfo de la final de la NBA

El triple de Brown con 16 segundos por jugar, acercó a los Celtics 107-104. Con 2,1 segundos faltantes Herro fue a la línea y calmadamente convirtió un par de tiros libres, con lo que extendió la ventaja nuevamente a cinco. Los Celtics se acercaron a dos puntos en dos ocasiones, Butler anotó un triple con 1,1 segundos por disputar y Boston —que ya no contaba con tiempos fuera— no pudo siquiera hacer un tiro de desesperación.

