Herrera podría volver a la cuarentena. Analizan aumento de casos

En la provincia de Herrera, las autoridades del Ministerio de Saludven con preocupación el aumento en el número de contagios de Covid-1 9, lo que podría determinar medidas como el regreso a la cuarentena. Y es que la provincia acumula hasta la fecha un total de 17 defunciones por Covid-19 desde el inicio de la pandemia. La más reciente defunción se dio en una paciente de 64 año s procedente del distrito de Chitré , y días atrás, falleció una mujer de 50 años del distrito de Los Pozos. Mientras que, según el reporte epidemiológico regional , un total de 14 personas de la provincia se mantienen hospitalizadas. En total la provincia cuenta c on 516 casos activos, principalmente en el distrito de Chitré , en donde el corregimiento de Monagrillo tiene la e stadística más alta con 64 casos activos.

