Hernán Crespo dice que Messi no debería ser representado por su padre

“Con todo respeto a Jorge Messi, que es el representante, no deja de ser el padre. En estas cosas necesitas un profesional al lado. Quizás no se manejaron profesionalmente a la altura de Messi, podría haberle manejado”, dijo Crespo, quien fue compañero de ‘La Pulga’ en el Mundial de Alemania 2006.

BUENOS AIRES — El ex delantero argentino Hernán Crespo , ahora entrenador del club Defensa y Justicia, dijo este viernes que Lionel Messi debería ser representado por un agente profesional y no por su padre.

