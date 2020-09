Hermetismo el primer día de la recreación del caso de la masacre de Espinar

José Moncada, abogado del primer imputado por el caso, Miguel Almanza, a su salida del lugar, a eso de las 4:00 p.m., señaló que la diligencia fue exitosa debido a que no existe ninguna vinculación en contra de su defendido, porque no lo señalan como autoria de la masacre.

No obstante, en el lugar algunos abogados se perdieron, debido a que con las lluvias la vegetación ha crecido, y no encontraban bien la trocha, pero posteriormente pudieron llegar.

