Hermana de Trump le llama “cruel”, “mentiroso” y alguien que “no tiene principios” en unas grabaciones secretas | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

Los comentarios, hechos por Maryanne Trump Barry, una exjueza federal, fueron grabados secretamente por su sobrina, autora del libro ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’ (‘Siempre demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo’) y fueron registradas en 2018 y 2019.