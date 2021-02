Hermana de la diputada Génesis Arjona suelta la lengua y le tira a la yugular

Lo que uno se entera en las redes sociales. El juego Pregúntame de Instgaram cada vez deja al descubierto infidelidades, bochinches y por supuesto, peleas.

La última que jugó fue Sheryl Arjona, hermana de la diputada del 8-9 y excara de televisión Génesis Arjona, y dejó en evidencia que no tienen buena relación. ¡Wow caramba!

Si mi amores, la chica de los labios carnosos no se midió y le respondió a varios de sus seguidores intimidades familiares, y más.

Leer también: Panamá recibe tercer lote de vacunas de Pfizer y continúa con la vacunación

Aquí algunas de las preguntas que le hicieron y sus respuestas

¿Con quién no pasarías una semana encerrada, con tu hermana o la exdiputada (Katleen Levy)?

Que lastima que no me pusieron un reto, definitivamente si había que comerse una serpiente, un alacrán o lo que sea, hubiese preferido eso, que responder esto, pero como no lo pusieron, con ninguna de las dos. Ni loca.

¿Te llevas bien con tu hermana, Génesis?

Esta pregunta la voy a responder con un comentario. No me invitaron ni siquiera a la boda ni al ‘baby shower’, así que te puedo decir. Y fuimos criadas de mamá y papá, vivimos juntas, no somos medio hermana ni nada. Hemos tratado de limar aspereza.

¿Por qué razón no te llevas con tu hermana?

Desde niña siempre hemos tenido diferencias, imagínense que ella cumple un día antes que yo, así que siempre hubo un nicho desde el cumpleaños. Ehhh, son muchas las diferencias. Estoy super orgullosa de todos sus logros, siempre he sido su fans número uno, pero me molesta que a veces la gente se olvida de donde viene la fama.

Te gustaría hablarte con Génesis?

Obvio me duele demasiado, no tener una linda relación con ella, porque la quiero mucho y la admiro, pero lastimosamente hay personas que no se dejan querer.

Por otro lado, dijo que nunca ha salido con Julián Torres, “Nunca en la vida, lo conocí en ese ese viaje a México, fue la primera y única vez que lo vi, ni tan siquiera tengo su teléfono.

Leer también: Hieren a hombre con arma de fuego en Colón