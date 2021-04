Herencias envenenadas: ¿Me arruinaré? ¿Cómo las detecto? ¿Debo renunciar?

La situación más conflictiva y habitual es cuando varios hermanos comparten un inmueble o varios, y unos quieren vender y otros no;a veces porque los mismos que no quieren vender son los que hacen uso de éste. Si no hay acuerdo para vender y el bien es indivisble, «la manera más civilizada de vender el piso es solicitar la subasta pública del piso», recalca Marín.

La respuesta jurídica, a priori, es sencilla:cuando no hay testamento se soluciona con el Acta de Declaración de Herederos que nombra herederos a los hijos por partes iguales. A falta de estos, a los padres y a los abuelos, y a falta de todo, al cónyuge. Y si un hijo ha muerto antes que los padres, se nombra a los nietos en sustitución del hijo fallecido. Pero, ¿qué pasa con la viuda o el viudo? El abogado alerta de que llega a haber casos en los que los hijos echan de casa a su madre o padre por la herencia. Por tanto, si te quedas viudo o viuda y tu esposo o esposa no hizo el testamento, la Ley no te da derecho al usufructo vitalicio, sino sólo a una parte:la legítima.

¿Es la renuncia una solución? Según Marín, “en algunos casos sí y en otros no”. Por ello, recomienda “investigar, averiguar y examinar las deudas que tenía el fallecido. Y no solo el importe de estas, sino también el tipo de deuda, el tipo de acreedores”. Según explica, no es lo mismo deber al banco un préstamo hipotecario, con la garantía de un bien inmueble, que deber un préstamo personal o una póliza de crédito de una empresa”.

