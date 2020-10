Herencia con deudas, ¿debo aceptarla o me puedo arruinar?

¿Me puedo librar del impuesto? No, el hecho de aceptar la herencia a beneficio de inventario no libera al heredero del pago del Impuesto de Sucesiones, que deberá hacerse en un plazo máximo de seis meses desde el fallecimiento igual que si se hubiera aceptado la herencia de forma pura y simple. Según Fátima Galisteo, «si se acepta una herencia a beneficio de inventario en la que con los bienes se ha hecho frente a las deudas, pero no han quedado más bienes que heredar, el heredero tendría la obligación de asumir el Impuesto de Sucesiones y gastos derivados con su propio patrimonio, por lo que en este caso sería recomendable rechazar la herencia».

Al respecto, agregan que aunque no es necesaria la presencia del abogado en esta parte, «lo habitual y recomendable es que se encargue de preparar la documentación y acompañar al heredero en todo el proceso». No en vano, cualquier actuación tendente a evitar incluir bienes en el inventario o la realización de actos de disposición de algún bien antes de pagar las deudas, conduce a la pérdida del beneficio de inventario y se entenderá que acepta la herencia pura y simplemente, con lo que el heredero responderá de las deudas también con su patrimonio.

Desde la empresa reclamador.es advierten de que hay varios errores habituales que cometen los españoles al recibir herencias: desconocer los plazos para pagar los impuestos, ignorar que también se heredan las deudas, no saber cómo se reparte la herencia, desconocer cómo afectan las donaciones en las herencias y no solicitar asesoramiento legal.

