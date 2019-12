Henrique Capriles desestima anuncio de demanda de Nicolás Maduro

Durante una concentración con varios cientos de seguidores en un estadio del este de la capital, el ex candidato presidencial rechazó la invalidación de las rúbricas opositoras, e indicó que los argumentos que utilizó el CNE para declarar no válidas 605.727 firmas responden a un “invento”.

“Las amenazas de Maduro no me quitan ni un segundo de sueño”, afirmó Capriles en alusión al anuncio que realizó el presidente la víspera, quien indicó que demandará a los opositores que promueven el referendo por presentar un “paquete podrido” de firmas, e incurrir en un “fraude”.

