Hennes IX, la cabra del Colonia, se pierde el primer partido del equipo en el regreso de la Bundesliga

Será la primera vez que el Koln no cuenta con su cabra desde 2008, ya que tanto Hennes IX, que lleva ‘en activo’ desde 2018, como sus predecesores habían sido unos fijos en la ‘convocatoria’ de cada fin de semana. Cuando no está de concentración, vive en un zoo donde la cuidan.

Hennes IX no estará en el partido ante el Mainz 05 debido a las restricciones sanitarias que han impuesto las autoridades alemanas. Las cabras, como cualquier animal de compañía, no tienen permiso para acceder a los estadios, donde sólo pueden ir los futbolistas, el cuerpo técnico de cada equipo, los árbitros y el personal imprescindible para la disputa del partido.

Cada equipo tiene su tradición, y el FC Koln no es menos. El conjunto alemán siempre cuenta con el apoyo especial de su mascota, una cabra montesa , a la que hacen pasear por el RheinEnergieStadion antes de cada partido. Sin embargo, este 17 de mayo que marca el arranque del fútbol en su campo tras el coronavirus no tendrá a tan especial invitado.

