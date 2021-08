“Hemos sido muy claros, no vamos a cambiar de postura”

“Fui muy claro, siempre hemos sido muy claros. No vamos a repetirnos cada vez, no vamos a cambiar de postura” , dijo Al-Khelaifi este jueves tras el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2021-22. “Todo el mundo lo sabe, nuestra posición con Mbappé no ha cambiado”, reiteró, convencido incluso de que se quedará y podrán renovarle.

