“Hemos demostrado que queremos hacer felices a los demás”

En una última mirada a su infancia, dice que su refugio sería una receta de su padre , “esas patatas asadas que nunca más he vuelto a comer”. Porque la tecnología y los móviles no suplen “ver a ese padre de rodillas, inclinado en el fuego, asándolas en un papel de periódico”. Sabe que ya queda menos para volver a disfrutar de la cercanía de la gente y lo celebra, porque “dar la paz guardando la distancia” a él no le sabe “a nada”.

Durante la entrevista, el fundador de Mensajeros de la Paz no se olvida de los más vulnerables, como las personas sin hogar o los ancianos, a quienes más ha perjudicado la Covid-19. Por eso pide que valoremos lo que estos últimos han hecho por la sociedad, que no se nos olvide que “lo que tenemos hoy es gracias a ellos”. Muchos fueron “niños de la posguerra” que vivieron “en muy malas condiciones y aún así han sacado el país adelante”, subraya.

Convencido de que la bondad es un rasgo distintivo del ser humano, cree que no debería hacer falta esperar a que pase algo como esto “para demostrar que somos buenos, cuando lo somos por naturaleza”. Por eso invita a que la solidaridad no se apague cuando se marche el coronavirus.

Desde su punto de vista, que estemos superando esta situación con éxito no es cosa solo de los gobernantes: “Hoy ningún vecino sale de casa sin preguntarle al del tercero si necesita algo . Esta es nuestra sociedad, una sociedad rica y en la que intentamos no solo ser felices, sino que hemos demostrado también que queremos hacer felices a los demás”.

You May Also Like