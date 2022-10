“Hemos carecido durante demasiado tiempo de una unión energética”

“Hay Estados que no están en primera línea y otros que sí, pero eso no implica que tengamos que dejar de lado la solidaridad. La guerra ha provocado que se ponga en marcha una iniciativa legislativa , la directiva de protección temporal, que nunca antes se había puesto sobre la mesa a pesar de que la normativa se creó hace 20 años”, ha dicho respecto a la directiva europea creada a raíz de la Guerra de los Balcanes.

“Para mí esto es lo primero que debemos hacer. Lo segundo es seguir ayudando a Ucrania . Si no lo hacemos, Putin no parará. Dijo que tomaría Ucrania en tres días, que Finlandia y Suecia nunca se unirían a la OTAN, y mira lo que hemos logrado”, ha aseverado antes de matizar que existe la necesidad de “ luchar contra la autocracia y todos aquellos que busquen destruirnos”.

You May Also Like