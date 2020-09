Hemolacria, ¿es posible llorar sangre? Causas, diagnóstico y tratamiento

Cuando la hemolacria aparece de forma espontánea sin razones aparentes y el diagnóstico resultante, tras pasar por varias pruebas, es una causa idiopática, por lo general la sangre en las lágrimas desaparece también de manera repentina. No obstante, debemos tener presente que la hemolacria no es frecuente .

Existen muchas más causas que se pueden relacionar con la presencia de sangre en las lágrimas como enfermedades sistémicas (anemia o ictericia), toma de medicamentos (acetilcolina o heparina), hipertensión o trastornos psiquiátricos. No obstante, en algunos casos cabe la posibilidad de que la causa sea desconocida y que no se encuentre a pesar de las pruebas.

You May Also Like