Helmut Newton, el fotógrafo del erotismo, según las mujeres que retrató

Helmut Newton: The bad and the beautiful , dirigido por Gero von Boehm, celebra el centenario del nacimiento del icónico fotógrafo de moda dando la vuelta al objetivo, de modo que son algunas de sus modelos quienes componen el retrato de un hombre al que definen como complejo, provocador, subversivo y con un gran sentido del humor.

