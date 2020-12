Helena Bonham Carter aboga por el amor propio en la promoción de una ‘app’ de citas

“Aunque la necesidad agudiza el ingenio y siempre hay formas de seguir conociendo a nuevas personas. Tengo amigas que acaban de cumplir los 35 y ya sienten que tengan que encontrar un hombre o tener un hijo, pero todas deberíamos renunciar a marcarnos esos objetivos”, argumentó. “Cada persona evoluciona a su propio ritmo; sucede igual con los niños, que aprenden a caminar a diferentes edades. Yo tengo casi 55 años y aún no he madurado”, zanjó.

“Tú te comparas un vibrador y una manta pesada que te sustituya los abrazos”, aconsejó la actriz durante la promoción de la aplicación como medida estrella. “Además, no tienes que hacer nada. Cuando el mundo se está volviendo loco y estás en estado de shock por el motivo que sea, ese es el momento de no hacer nada. No salgas de casa. Te olvidas del progreso y limítate a existir. Fíjate como objetivo tomarte un té por la tarde, pero nada más ambicioso que eso”, añadió Helena como modus vivendi de la soltería.

Ha estado en boca de todos por su interpretación de la princesa Margarita en las dos últimas temporadas de The Crown, pero es de sobra sabido que Helena Bonham Carter no es alguien que sea fácilmente encajable en un solo adjetivo. De ahí quizá que una de sus últimas apariciones haya sido en un anuncio de una aplicación para citas y que esta haya sido polémica tras ciertas declaraciones de la intérprete de 54 años.

