Helen, una realidad de las personas con discapacidad visual en pandemia

“Esto [el Covid] definitivamente le ha cambiado la vida a todo el mundo, pero en especial a las personas con discapacidad. Al no tener el sentido de la vista todo se convierte en un desafío a la hora de salir, al no ver no sabes si las personas están respetando las distancias que se piden. Nuestras manos son nuestros ojos, con nuestras manos es que nos damos cuenta a la hora de comprar un producto o de hacer cualquier diligencia. Necesitamos las manos casi para todo”, expresa Keira.

