Helen Lindes desvela la razón por la que ha tenido que pasar por el quirófano

No cabe duda de que, aunque no ha podido apoyar la pierna durante un tiempo, lo que le hizo perderse en directo el susodicho partido, Helen Lindes se está compaginando de maravilla con Rudy para criar a Alan y Aura, puesto que ninguno de los dos ha renunciado a sus compromisos profesionales y ambos siguen estando al más alto nivel.

“Hace 5 semanas tuve que ser intervenida de una antigua lesión de la rodilla izquierda. No ha sido fácil llegar hasta aquí… tengo un nuevo ligamento cruzado y me han suturado el menisco”, ha explicado Lindes, dando a entender que hubo ya un intento de recuperación anterior que no tuvo el efecto deseado.

