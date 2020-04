Helen Lindes aprovecha la cuarentena para ordenar su armario con el método Konmari

Debemos quedarnos con la ropa que nos encanta y no acumular lo que nos da pena tirar dejándolo como ropa para estar por casa o de pijama, ya tenemos ese tipo de prendas y no necesitamos más.

“Hoy ha tocado ordenar cajones desastre de mi vestidor!! Gracias a los consejos de @ponorden en el directo que hice hace unos días con @rowenta_es he podido, por fin, organizar mi ropa deportiva!! Al hacerlo en vertical, aparte de ahorrar espacio, lo tienes todo a la vista. Ahora no usaré sólo lo que estaba en el primer nivel!! En las fotos podéis ver el antes y después… #orden #vestidor #cajondesastre #consejosutiles”, escribía la modelo en Instagram.

