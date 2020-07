Helados Estiu, proveedor de Mercadona, comienza la exportación de Mochis a Alemania, Irlanda, Holanda y Finlandia

La empresa valenciana Helados Estiu invierte en Cheste 20 millones de euros para la creación de una nueva nave para fabricación. Esta inversión se completará en 2021 y supone crecimiento, no sólo para la compañía, que no ha dejado de trabajar durante el confinamiento, sino para todas las empresas implicadas, que han vuelto al trabajo tras la desescalada, cumpliendo todos los protocolos de seguridad.

