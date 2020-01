Heinemann, el hombre de los procesos de extradición

Fue Heinemann quien en agosto de 2017, en nombre del Departamento de Estado, aseguró que los delitos por los que se investigaba a Martinelli sí eran considerados extraditables en los acuerdos suscritos por Panamá y EU. “El alcance de las ofensas extraditables bajo el tratado ha sido expandido en un número de ocasiones a través de convenciones multilaterales de cumplimiento de la ley, en las que Estados Unidos y Panamá son parte” , manifestó Heinemann en una carta que entregó el fiscal Adam Fels al juez federal Edwin Torres, después de que los abogados de Martinelli argumentaran en una audiencia que el exgobernante no podía ser extraditado por los delitos de espionaje, ya que no estaban contemplados en el tratado entre los dos países.

Thomas Heinemann , consejero de la Oficina de Asuntos Extranjeros del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU), quien en una carta fechada el pasado pasado 12 de diciembre afirmó que Ricardo Martinelli ya no es objeto del principio de especialidad en materia de extradición, no es ningún desconocido en medio del proceso que se le siguió al expresidente de la República por los pinchazos.

