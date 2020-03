Heidi Klum cree que puede tener coronavirus, pero no ha podido hacerse la prueba

¡Dios mío! El viernes, la modelo Heidi Klum, de 46 años, reveló en su historia de Instagram que la razón por la que ha estado ausente de la silla del jurado de “America’s Got Talent”, han sido problemas de salud y está tomando precauciones adicionales por temor a que pueda tener el coronavirus.

Mientras descansaba en su cama, Heidi grabó un video compartiendo con sus seguidores que “no se siente bien” y que eligió “quedarse en casa para no contagiar a otras personas”.

“Todo comenzó con un escalofrío, sensación de fiebre, tos, secreción nasal”, dijo Klum sobre sus síntomas hablando con voz ronca.

En el video Klum expresó que trató de tomar una prueba para el Covid-19, pero no ha podido encontrar donde hacerla:“Me encantaría hacer la prueba de corona, pero simplemente no hay una aquí. He intentado con dos médicos diferentes y simplemente no puedo conseguir uno”. Explicó.

Lee también: Joseline a Wyznick:’Sea un poquito más coherente, sincera en las cosas que dice’

La estrella de “Project Runway” también instó a otros a “quedarse en casa si no se siente bien”.

Según los informes, Heidi dejó el grupo AGT el martes después de experimentar síntomas similares al resfriado. Por precaución a medida que el nuevo coronavirus continúa propagándose, ella también omitió la grabación del miércoles, dejando a Eric Stonestreet en su lugar.

Mira también: Yemil seguirá tras las rejas por violencia de género

Así pues, Stonestreet se unió a su con su coestrella de “Modern Family”, Sofía Vergara, junto con Simon Cowell y Howie Mandel en la mesa de los jueces, además del anfitrión Terry Crews.

A mitad de semana varios shows en vivo anunciaron que avanzarían sin una audiencia de estudio, “America’s Got Talent” y “Family Feud” también seguirán su ejemplo, un representante de producción para el programa confirmo en un comunicado.

“Debido a la situación global en curso alrededor de COVID-19, hemos estado trabajando estrechamente con nuestros equipos de producción y socios de la red para tomar medidas para ayudar a minimizar el riesgo de exposición a nuestro elenco, equipo y audiencias en vivo”, dijo el representante.

Mientras tanto, otro de los jueces del programa de talentos, Howie Mandel no está tomando la pandemia a la ligera. El martes, el comediante de 64 años llegó al set del show vistiendo con un traje de materiales peligrosos y una máscara de gas.