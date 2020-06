Héctor Suarez pierde la vida a los 81 años, adiós a un grande de la comedia

REFLEXIONES A 50 DÍAS DE PAUSA OBLIGADA POR LA PANDEMIA Vivir distraído, perdido, ausente, engreído y con soberbia es la forma más común de no estar conectados con el corazón. Atreverte a conquistar tus miedos, tus debilidades, tus limitaciones y tu ego, es el reto más importante en la vida. Celebro, honro y agradezco al Universo, a la Vida, a Dios, a Krishna, a Alá, a Yahvé, al Gran Arquitecto del Universo, al Uno (Llámenlo como quieran) por la gran experiencia de vivir. Trataré de seguir haciéndolo de manera consciente, trataré de alcanzar la meta de conquistarme a mí mismo y de vivir siempre conectado a mi corazón. Celebro, honro y agradezco a todas esas almas nobles y bondadosas que se han cruzado en mi camino. Ustedes me marcaron y guiaron de muchas formas. Celebro, honro y agradezco a todas esas almas que aún no se cruzan en mi camino para bien o para mal. Celebro, honro y agradezco también a todas esas almas alejadas de la bondad y de la nobleza. Ustedes me han enseñado cómo no quiero ser. Celebro, honro y agradezco a esos dos grandes maestros (Ximena y Pablo) por haberme elegido como su papá y sobretodo por enseñarme todos los días que no hay límites en mi capacidad de amar. Todos esos animales “salvajes” que se han aparecido en diferentes territorios de los animales “pensantes” nos están dando la lección más importante de esta pandemia. Nosotros y ellos somos los habitantes de este planeta azul y nos urge respetarnos, volver a amarnos y honrarnos. ¿Se han dado cuenta de que ellos al acercarse a nuestro “hábitat” lo respetaron y no lo destruyeron? Me parece que hay que seguir su ejemplo… ¡Ya!

Una publicación compartida de Héctor Suárez Gomís (@pelongomis) el 7 May, 2020 a las 9:15 PDT