Héctor “El Güero” Palma salió de prisión tras ser absuelto: fue reaprehendido de inmediato

A sus 58 años, el amigo del Chapo Guzmán podría salir libre si no tiene investigaciones ajenas a las que persigue el Ministerio Público Federal en la causa penal 6/2018-IX. Si ya fue juzgado en EEUU y el mismo gobierno de México no cuenta con órdenes de arresto con fines de extradición, lo cual le hubiese sido notificado y no estaría verificando en el exterior, salir del Altiplano parecería cuestión de trámite. A reserva de investigaciones en cualquier entidad de México.

You May Also Like