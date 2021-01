‘Hecha pa’ mí’ es la quinta canción latina más sonada

“Mami tú me encantas baby, un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa’ mí, tú me resaltas…”. Boza debe estar feliz porque el 2020 no fue tan malo para él, ya que su canción “Hecha pa’ mí” continúa subiendo como espuma en el top de las más sonadas de Spotify. ¡Opa!

You May Also Like