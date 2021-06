“He vivido muy deprisa, pero saboreando mucho las cosas”

Su carrera musical ocupa más de la mitad de su aún corta vida. “¡15 años ya en la música!”, se sorprende el propio Abraham Mateo. Y es que, aquel niño que conocimos en televisión con solo 9 años interpretando canciones de Nino Bravo, Alejandro Sanz, Rocío Dúrcal o David Bisbal tiene ahora 22, convertido en un artista de éxito mundial y con millones de ventas a sus espaldas.

Trae una canción muy fresca. Es una canción necesaria, transmite muy buen rollo. La colaboración con Farruko siempre ha sido muy efectiva, mi mayor éxito, Loco enamorado, fue de su mano y, desde ese momento, he colaborado un par de veces más con él.

¿Es difícil bajarse de la ola del reguetón ahora que el género está en la cresta? El reguetón es un género que siempre me ha gustado, y eso me ha ayudado a que, a día de hoy, me fluya tan bien. Lo más importante es adaptarse a lo que está pasando, pero sin perder la esencia de lo que uno es. Yo venía de ser un artista muy pop, de hacer baladas y una música más melódica, pero fusionarlo con el urbano siento que ha sido un acierto. Siento que mi música ha cobrado esa personalidad que necesitaba. Además, introduzco esas raíces españolas y andaluzas que tanto gusta.

¿Volveremos a ver algún día al Abraham Mateo más íntimo y derrochando voz? Sí, me encantaría. En el momento que pueda me gustaría hacer un álbum de baladas. Y, cada vez que puedo, a las redes sociales subo cosillas para demostrar esa faceta mía que, quizá, mucho público desconoce. Haciéndolo siento que nace un Abraham totalmente real y natural.

¿Cómo puede ser que, con 22 años, lleve 15 en el mundo de la música? Porque lo tuve muy claro desde muy pequeño. A los 7 años me subí por primera vez en un escenario y, con 10, saqué mi primer álbum. Y ahora vamos por el séptimo. Ha pasado mucho tiempo y estoy muy contento con la evolución que ha habido y con la fidelidad de mi público.

¿Qué siente cuando se ve esa edad? Me provoca nostalgia. Es una época de mi vida que recuerdo con mucho cariño y que volvería a repetir mil veces.

¿Siente que ha vivido muy deprisa y que se ha dejado cosas por el camino? Sí, he vivido muy deprisa, pero saboreando mucho las cosas. Pero siento que tener tanta experiencia me da pie a experimentar y a hacer cosas que hace años no hubiera hecho ni de coña. No siento que me haya perdido nada, te mentiría si te dijera que sí. En todo momento he hecho lo que quería, y tener una familia donde se ha respirado tanta música me ha ayudado disfrutar mucho de cada segundo de mi infancia.

Le llegaron a tildar de niño prodigio. ¿Lo ve así? Siempre me he considerado un niño normal y corriente, pero que ha tenido las cosas muy claras desde pequeño. Eso simplemente me ha ayudado mucho a desarrollarme más rápido que otros artistas y me ha dado ventaja respecto a ellos.

Visto desde fuera, parece que su carrera ha sido un camino de rosas. Siempre he intentado ver la cara positiva de todo esto, que era hacer música y hacer feliz a la gente. Luego está la parte no tan buena, que es la de recibir tantas críticas de golpe por ser tan joven. Me desorientaba, me descolocaba, no lo entendía bien, pero trataba de tomármelo lo mejor posible e incluso me reía. Si tengo que sacarle algo malo a la fama, es eso: tener que soportar este tipo de comentarios.

Ha llegado a confesar que sufrió bullying. ¿Cómo lo gestionó? Mi carrera empezó justo con el auge de las redes sociales. Antes no pasaba como ahora, que, como debe ser, hay tolerancia cero con el bullying a adolescentes. Yo saqué una canción, Sigo a lo mío, donde expresaba este sentimiento. Fue un desahogo más que una crítica, y sirvió como mensaje a todos esos chicos y chicas que estaban viviendo lo mismo que yo.

Hablaba de la fama. ¿Tenerla es sinónimo de triunfo y/o éxito? El éxito, para mí, es estar mentalmente tranquilo. Saber que todo está en su sitio.

¿Qué ayudó a cambiar esa imagen de niño a una más maduro? Que artistas de talla internacional creyeran en mí y me dieran esa credibilidad que yo necesitaba como artista. Jennifer López, Yandel, Pitbull… son artistas que me han ayudado a tener el alcance necesario para demostrarle a la gente lo que yo puedo hacer. Siento que cada cosa que hago, cada canción que saco, me ayuda a que la gente vea ese cambio, tanto físico como musical, que ha habido en mí. Para mí es importante, porque ha habido mucha gente que se ha quedado en el Abraham Mateo de Señorita.

¿Después de colaborar con todos ellos cuesta bajar a la Tierra? Ha sido fácil porque, al final, nunca me he desprendido de ella. Siempre he tenido presente mis raíces, mi familia, mi pasado. Tener este tipo de colaboraciones me ha hecho tener presente que, por muy grande que tú seas, nunca puedes perder la humildad.

¿Se nota bien cuidado por la industria musical? Sí. Desde pequeño me han dado bastante libertad para todo. Siempre me he sentido un artista bastante libre, nunca me he sentido atado. Y eso ha sido una suerte que quizá no todo el mundo puede tener, porque conozco a muchos artistas que no se han sentido ellos mismos.

¿Triunfar en Latinoamérica es ahora la meta de todo artista? Personalmente, y aunque la conexión que tengo con el público latino es muy fuerte, nunca he tenido ningún mercado principal, intento no descuidar ningún territorio. Y, aunque yo paso mucho tiempo en Estados Unidos o en Latinoamérica, me gusta estar presente en España y no desconectarme con un público que siempre ha estado ahí.

ABRAHAM MATEO Polifacético como pocos artistas, el gaditano es cantante, compositor, productor, bailarín y actor. Publicó su primer álbum con solo diez años. Luego vendrían seis más. Entre sus éxitos a nivel mundial están ‘Señorita’, que marcó el inicio de su meteórica carrera, y ‘Loco enamorado’, que acumulan millones de preproducciones.

Entonces no tendrá problemas con el spanglish. (Ríe) De hecho, yo empecé haciendo música en spanglish. Siempre me ha gustado la música en inglés, y decidió fusionar ambos idiomas. Luego me decanté por algo más español, más latino, pero sí que es verdad que está de moda y en muchas letras meto palabras en inglés.

¿Cuál diría que es su sonido? Es algo que al final no deja de ser pop. De hecho, yo diría que el reguetón que se hace hoy en día es el nuevo pop. Y ese es mi sonido: uno muy urbano, muy melódico, muy pop y con mis giros personales, típicos del sur, y que tanto gustan fuera.