“He vivido momentos jodidos por la fama”

Iván Sánchez está en un momento muy dulce. Acaba de interpretar a Miguel Bosé en el biopic que lleva su nombre, ha producido su segunda película y ha sacado a la venta Sueño, una novela en la que reflexiona acerca del amor a través de las historias de sus tres protagonistas.

¿El amor es para usted un sueño?

Espero que no. En este libro he tratado de poner sobre el papel aquellos sentimientos y emociones que, aunque tienen mucho que ver conmigo, no describen ninguna relación. Siempre he escrito experiencias, vivencias, pequeñas notas y hubo un momento en el que me paré, escribí un primer capítulo del que no me paraban de venir ideas y surgió este proyecto que no tenía previsto, pero tenía necesidad de escribir. No es un libro biográfico.



¿Lo dice de verdad o para que nadie se enfade?

No, lo digo totalmente en serio. Anoche, por ejemplo, estuvieron unos amigos de toda la vida cenando en casa y hablamos precisamente sobre esto. Ellos, que me conocen bien, saben que nada de lo que cuento en la novela corresponde a mi vida personal. Está lleno de mí y he dejado muchas partes flotando por ahí, pero es ficción. Y punto pelota.



Además de amor, reflexiona sobre el autodescubrimiento, ¿le ha costado saber quién es?

Si soy sincero, todos los días me voy acercando un poquito más a mí, a mi esencia. En este momento de mi vida tengo claros cuáles son mis sentimientos, mis resortes e intento dedicarme tiempo. Siempre hay espacio para hacer lo que uno quiere hacer, lo que pasa que muchas veces nos metemos en una vorágine para, tal vez, no afrontar lo verdaderamente importante.



En este sentido, suele compartir a través de las redes sociales viajes y citas con sus hijas y su madre…

Es absolutamente sanador pasar tiempo con ellas. Todos esos momentos compartidos son muy necesarios porque, si no fuera así, estaría volado todo el día, en cuestiones de fuera. El tiempo me ha demostrado que las cosas que te hacen mucho bien no son muchas y están más cerca de lo que imaginamos.



¿Y el amor qué lugar ocupa en su vida?

El amor es importantísimo, estoy totalmente convencido de que es el sentimiento que mueve el mundo y que, incluso, lo paraliza. El amor está por encima de todo, con él se consiguen superar muchos problemas e incertidumbres. Aunque no sé si me organizo bien y a veces creo que me falta tiempo para poder llegar a todo, siempre hay que estar abierto a él.



Se organiza muy bien porque, además de todo, acaba de protagonizar el biopic sobre la vida de Miguel Bosé, ¿le costó decir que sí?

Todo lo contrario. Yo supe hace dos años y medio que se iba a hacer este proyecto y me pareció una idea fantástica. Cuando me lo propusieron no tuve ningún género de dudas.



¿Ha sido un hándicap interpretar a alguien a quien conoce?

Puede que sea un hándicap, pero en mi caso creo que ha sido beneficioso. Conozco y desconozco a Miguel lo justo para poder tener un esbozo de su personalidad en todos los aspectos, para indagar, estudiar y poder ofrecer una interpretación sin necesidad de imitar.



¿Ha roto algún prejuicio al conocerle en profundidad?

No tenía ningún prejuicio porque soy un hombre de pocos prejuicios. Le hemos conocido mucho más porque teníamos información de primera mano y ha sido un proceso realmente fantástico. Poder navegar por una vida tan intensa, explorar hechos importantes que le han sucedido, ha sido muy interesante.



Miguel siempre ha sido muy celoso de su vida más íntima, ¿por qué ha decidido hacer una serie en la que lo cuenta todo?

Imagino que habrá llegado un momento en su vida en el que ya está pasado de vueltas. Después de que todo el mundo haya especulado sobre sus asuntos más íntimos, seguramente ha decidido dar un golpe en la mesa y decir algo parecido a ‘tomad, esto es lo que pasó de verdad’.



¿Le gustaría hacer un biopic sobre su vida? ¿Estaría preparado?

No tengo el power de Bosé como para que esté interesado en algo así, pero no creo que ahora lo hiciera, estoy muy bien viviendo en este medio anonimato.



¿Tan amarga es la fama?

Llevo muchos años siendo un personaje público y la fama tiene doble cara. Por un lado me ha traído cosas maravillosas y le estoy agradecido, pero he vivido momentos muy jodidos por la fama. Siempre he intentado mantener mi vida personal al margen y, cuando se han excedido, no ha sido nada agradable. En cualquier caso, entiendo que forma parte de mi trabajo.



“Siempre he intentado mantener mi vida personal al margen y, cuando se han excedido, no ha sido nada agradable”

¿Sigue esperando la oportunidad o el papel de su vida?

No lo espero porque voy en busca de ello. Estoy siempre en movimiento y confío en que el trabajo siempre llama al trabajo. Soy consciente de que en la vida laboral de los actores aparecen cuatro o cinco perlas. Así que hay que seguir.



¿Cuántas de esas perlas ya ha encontrado?

Un par.