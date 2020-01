La figura de Mónica Marchante como una de las mujeres periodistas más relevantes del fútbol español hizo que su presencia en Arabia Saudí con motivo de la Supercopa de España generase una gran expectación.

Marchante, que siempre fue muy crítica con la marcha del torneo a un país donde los derechos femeninos están muy coartados, ha sido muy criticada por su opinión positiva tras la primera semifinal del torneo.

“He visto mujeres saudíes en el palco, algunas de ellas vinculadas al fútbol femenino. He tenido ocasión de hablar con algunas de ellas. Es el principio de algo, el principio del cambio. Hemos visto muchas mujeres dentro del estadio. He podido trabajar y estoy trabajando con absoluta normalidad, aquí me veis sin ningún problema. He disfrutado incluso del partido con una cercanía que no tengo en algunos estadios. Trabajando no he tenido ningún problema. Evidentemente, hay que respetar las costumbres locales: la vestimenta de las mujeres saudíes es la que es. Nadie va a cambiar eso y nadie lo pretenda. Ha sido satisfactorio ver mujeres invitadas y algunas de ellas siendo protagonistas del fútbol femenino. Ha sido un paso adelante en Arabia Saudí pero aún hay que dar muchos más pasos, claro que sí”, explicó en Movistar+ a Susana Guasch.

Esta opinión generó una gran controversia en las redes. A Marchante se le echaron encima numerosos usuarios que la acusaban de no ser coherente después de haber sido crítica y ahora ‘blanquear’ al régimen saudí.

Una de ellas fue la futbolista Eli Sarasola, que le recordó a la periodista que si tuviera novia, hablaría en otros términos.

Marchante se defendió en ‘El Partidazo de COPE’ (a partir del minuto 52). “Estoy muy calentita, Juanma, te aviso”, comenzó la reportera, mostrando su enfado ante las críticas.

“He dicho que he trabajado bien, y es más, que he trabajado mejor que en muchos estadios. He trabajado francamente bien. Supongo que estaría previsto en el guión del evento. Es lo normal que haya podido trabajar así”, se explicó. “Por lo visto esto hay mucha gente a la que le molesta esto”, señaló.

“Sigo siendo crítica, pero por lo visto es incompatible decir que has trabajado bien, que te han tratado bien, que no has tenido problemas… con criticar lo que pasa en este país o negarlo”, se explicó, seria por la cantidad de ‘palos’ que le llovieron. “Todos sabemos por lo que se está disputando aquí, que esto es un evento deportivo”, dijo.

“Si hubiera sido una experiencia contraria, lo habría dicho, pero como no lo ha sido, significa blanquear el régimen”, dijo, antes de repetir en varias ocasiones que ella no había modificado su discurso. “Yo no he cambiado de opinión”, repitió en varias ocasiones.