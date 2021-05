“He tomado la determinación de separarme de Toni”, Adamari López

Tras varias semanas de fuertes rumores acerca de una supuesta crisis en su relación de pareja con Toni Costa, Adamari López rompió el silencio y confirmó este jueves al diario La Opinión que “he tomado la decisión de separarme de Toni y reevaluar nuestra relación”.

La presentadora puertorriqueña, quien ha experimentado en los últimos meses una drástica diminución de peso fruto de su esfuerzo por llevar una vida más saludable, hizo llegar un comunicado a la periodista Mandy Fridmann en el que confirma la noticia.

“Antes que nada respeto mucho tu comprensión y profesionalismo al hacerme el acercamiento sobre esta situación. En efecto, he tomado la determinación de separarme de Toni y reevaluar nuestra relación. Sé que es difícil de asimilar, pero de la mano de Dios lo que sea para bien prevalecerá”, expresó la copresentadora del programa hoy Día.

“Ahora, lo más importante es seguir enfocada en mi salud y en el bienestar de mi princesa Alaïa. Solo me queda pedirles sus oraciones y el mismo cariño que siempre me han brindado”, concluyó el mensaje que le hizo llegar la también actriz a la periodista.

Con la honestidad y la transparencia que siempre la han caracterizado, Adamari se dirigió esta mañana a sus fieles seguidores a través de las redes sociales para dar a conocer de viva voz la noticia a través de una grabación casera que publicó en Instagram.

“Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esta etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, comenzó compartiendo la exestrella de telenovelas.

“En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha ensañado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse y estoy plenamente confiada que esta no será la excepción”, continuó Adamari, quien “por el amor el cariño que existe y que nos ha unido y por todos esos momentos maravillosos que hemos vivido juntos” ha decidido que “éstas serás las últimas declaraciones” que va a ofrecer al respecto. “Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar, pero sobre todo en el de mi hija Alaïa. Es precisamente por ella que les agradecerá mucho respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo”, concluyó la conductora.

