“He tenido sexo con quince de los cincuenta personajes de los que hablo en mi libro”

Carlos Ferrando es el último renglón torcido de la prensa rosa. Maestro de pluma afilada, se ganó el apodo de “la avispa” por sus crónicas canallas y punzantes de la época dorada de ese papel couché ahora en decadencia. A sus setenta y cuatro presenta, por fin, La delgada línea rosa, una biografía suigéneris en la que, sin almíbares, da a conocer sus vivencias junto a gran parte de los personajes españoles más influyentes de todos los tiempos.

¿Lo ha contado todo?No, en absoluto. En este libro he contado parte de mis vivencias que, como te podrás imaginar, son más amplias. He callado muchas anécdotas, he contado alguna mentirijilla y he protegido a muchos de los personajes de los que hablo. Ni siquiera he narrado las historias de sexo, drogas y rock and roll que surgieron durante todos estos años.



No me diga que ha intimado con alguno de los personajes de los que habla.¿Con alguno? He tenido sexo con quince de los cincuenta personajes de los que hablo en el libro. Eran otros tiempos, pasábamos muchas horas juntos y cuando la noche se convertía en madrugada todos nos sentíamos Superman.

¿Es posible ser amigo de los famosos?Siendo periodista te diría que es complicado porque hay muchos intereses de por medio, pero la verdad es que en mi caso las relaciones se confundían, ellos se confesaban conmigo y yo luego compartía con el mundo parte de esas confesiones. Alguna vez, lógicamente, se enfadaban, pero la amistad estaba por encima de todo.

Ahora muchos piden dinero por contar cualquier cosa.La prensa ha cambiado mucho y, obviamente, poner precio a las desgracias ha complicado las relaciones entre periodistas y famosos. Antes te ibas a una discoteca y te los encontrabas, se molestaban, te perdonaban, te tomabas unos tragos y seguías tan feliz. Ahora todo es más impersonal, menos real. Yo sufrí una gran decepción cuando Sara Montiel me propuso matrimonio porque necesitaba dinero.