“He perdido todos mis poderes”

Juan Luis Londoño Arias, su verdadero nombre, una vez que empieza tal y como se ve en el vídeo, ya no para hasta finalizar. Con la maquinilla de afeitar eléctrica, va repasando todas las zonas mientras lee los comentarios y las reacciones de sus fans. “Ánimo, mi amor, me dice mi madre”, llega a admitir.

“Todo es por compromiso, por trabajo. Es que les tengo una sorpresa que estamos preparando aquí en Grecia, Atenas, y mañana voy a grabar el vídeo de mi primer sencillo de este y toda la vaina, entonces me tengo que quitar la barba”, reconoce antes de su “estoy cagado, no lo quiero hacer” con el que se sincera ante su equipo el artista detrás de Felices los 4 o Mala Mía, que está a su alrededor.

“Les voy a explicar por qué, me dicen que me tengo que cortar la barba para hacer una escena”, afirma. Y es que el cantante colombiano se encuentra en Grecia , donde está rodando parte de su nuevo videoclip, amén de que era uno de los lugares donde se disponía a tocar antes de la cancelación de sus conciertos.

