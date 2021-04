“He pasado todas las fases”

Además, Carrillo ha revelado que la Covid-19 le ha hecho pasar momentos difíciles durante la cuarentena: “El tema de la respiración lo he pasado muy mal. He perdido el olfato y sabor. Estoy muy cansada. Cuesta estar como siempre”.

La exconcursante de Supervivientes se ha sincerado con sus seguidores a través de sus stories en Instagram. “Lo he pasado un poco mal porque tengo asma y esto con aerosoles, me canso”, ha avanzado.

