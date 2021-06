“He llorado mucho, pero tengo todas las ganas del mundo de volver”

La tricampeona del mundo no quiere ponerse fecha de vuelta porque “ ni ella misma, ni los propios médicos ” lo saben. “Cuando llegue el momento ahí estaré, en mi pista de baile particular, con mi raqueta y mi volante en la mano, dando mi mejor versión y volviendo a disfrutar”, concluyó la andaluza.

“Sé que parece que soy la más fuerte del mundo, pero no es así. Tengo muchos momentos de debilidad y he llorado mucho , pero os puedo decir que detrás de esas lágrimas y de ese dolor hay todas las ganas del mundo de seguir , no rendirme y volver. Lo antes posible”, expresó la onubense en redes sociales.

“ Resiliencia es una palabra marcada en mi vida, porque sobre todo en estos 2 últimos años no lo he tenido fácil : la lesión en la rodilla derecha, el accidente de mi papá, la pandemia, la pérdida de mi papá y ahora la lesión en la rodilla izquierda. Pero aquí seguimos, sin bajar la guardia”, recuerda. Del mismo modo, Marín envía un mensaje de esperanza, sabedora que “esperan muchas guerras” y de que “su cuerpo va a estar preparado para ello”.

