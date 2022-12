Tras 12 días ingresado en un centro médico de Málaga, IlloJuan ha recibido el alta hospitalaria y ha informado en sus redes sociales para tranquilizar a todos sus seguidores, que estuvieron pendientes de su estado de salud.

El streamer explicó entonces que, después de tomar antibióticos por tener fiebre, le bajaron las defensas y le salieron úlceras en la boca que le impidieron seguir comiendo y bebiendo. “Sigo ingresado porque aún no saben qué tengo exactamente“, comentó hace unos días.

Pero, finalmente, este lunes confirmó en Twitter que había recibido el alta: “Estoy en mi puta casa. Eso sí, sigo con la boca hecha un cristo“. Y el martes ha regresado a Twitch para hacer su primer directo. “Hay mucho de lo que hablar y yo tengo muchas llagas. A ver cuánto aguanto”, ha tuiteado. “Echaba de menos esto”.

Me han dado el alta Estoy en mi puta casa Eso si, sigo con la boca hecha un cristo Mañana nos vemos y os cuento 👍🏻 — IlloJuan (@illojuan) December 19, 2022

“He estado amargado sin poder hacer nada, ni comer ni beber… He estado jodido a nivel anímico, es que esto no se curaba”, ha contado en su directo, en el que también ha asegurado que tiene el estómago mal por la cortisona que se tiene que tomar.

Además, los 12 días sin hacer streaming se han notado, pues ha estado teniendo muy buena recepción. Con picos de más de 60.000 personas siguiendo a la vez este esperado directo, el creador de contenido ha tenido un repunte de decenas de suscripciones: “Está siendo una puta locura”.





IlloJuan también ha querido dar las gracias por todos los mensajes de apoyo que ha recibido. “No me ha pasado nada grave, pero hasta que no te pasa algo no te das cuenta de la gente a la que alegras”, ha destacado. “Me he quedado flipado con la gente que me ha echado de menos. Siempre me siento muy valorado, pero estas cosas las agradezco un montón”.