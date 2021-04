“He conseguido meter una canción sobre sexo gay en lo alto de las listas”

A finales de marzo, el rapero Lil Nas X lanzó Montero (Call Me By Your Name), un tema en el que tenía sexo con el diablo y con el que quería “abrir puertas a personas queer“. De hecho, el título era es su nombre real, y se lo dedica a su versión de 14 años, cuando se prometió “no salir del armario públicamente”, algo que, afortunadamente, no cumplió.

El tema ha sido polémico, sobre todo después de lanzar unas “zapatillas satánicas” hechas sobre un modelo de Nike con gotas de sangre humana real. Pero también ha sido todo un éxito y ha conseguido ser el número 1 en la lista Billboard Hot 100, su segundo tema en hacerlo tras Old Town Road.

“Espero que mis haters estén tristes. Confío en que estén llorando”, tuiteó el rapero estadounidense tras conocer la noticia de su éxito. Y es que, con Montero, está recibiendo algunas críticas por el contenido del videoclip, pero también está consiguiendo lo que quiere: dejar por los suelos a todos esas personas homófobas que lo cuestionan por su condición sexual.

Por ello, ha decidido celebrar con mofa su triunfo con un vídeo de Bob Esponja riéndose perversamente junto al texto: “Yo después de conseguir que una canción sobre sexo gay esté en la cima de las listas de Billboard”.

Pero Lil Nas X no ha terminado con Montero, pues ha lanzado un nuevo videoclip más casero y mundano en comparación a lo satánico del anterior.

Además, también ha lanzado recientemente Twerk Hero, un juego basado en su vídeo que se puede probar de forma gratuita en su web. El título se centra en él haciendo twerking, y el objetivo es mover su culo en las direcciones de las flechas a modo de Guitar Hero mientras suena Montero (Call Me By Your Name) de fondo.