“He cobrado 0 euros y un disgusto enorme”

La periodista aseguró que no está pasando por su mejor momento desde que inició el Merlos Place y se convirtió en noticia para la prensa rosa. “Yo, soy redactora en Mediaset España. Ni colaboradora, ni personaje público. He cobrado 0 euros y un disgusto muy grande con todo este asunto, que, para nuestra desgracia, ha copado la actualidad de la crónica rosa durante un mes. Usted no sabe lo que sucede de puertas para dentro de mi vida”.

Hace unos días, Sálvame emitía testimonios que aseguraban que Merlos y Rivas se encontraban en Ponferrada saltándose el confinamiento . La reportera de Socialité no dudó en contestar a todos los que la acusaron de cometer una irregularidad y aseguró que por “ motivos médicos ” tenía que trasladarse a su ciudad natal junto con su pareja, al no estar en condiciones de hacerlo sola.

