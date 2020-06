“He aprendido a mirar el mundo con otra velocidad”

La situación excepcional que vivimos nos ha hecho volver a poner el foco en lo esencial, un cambio de perspectiva que inspira ‘Conversaciones Al Revés’. Esta iniciativa digital de SM, conducida por la periodista María Gómez, nos invita a reflexionar a través de entrevistas con personalidades de la cultura, el deporte y la educación sobre los descubrimientos que nos ha traído esta inusual experiencia.

Con sus pequeñas historias, que son también las nuestras, dichas conversaciones irán construyendo un retrato caleidoscópico de la sociedad actual y de esa mirada común, de la mano de invitados como el periodistaIñaki Gabilondo, el cómico Javier Cansado, la cantante y compositora Eva Amaral, el padre Ángel, el escritor Nando López…

Todos los encuentros de ‘Conversaciones Al Revés’ son accesibles y se pueden seguir a través de Instagram TV, YouTube y desde la página web de SM los lunes y jueves a partir de las 20.30 horas.

Gemma Nierga: “He ganado experiencias familiares que creía que no tendría nunca”

Gemma Nierga es voz, emoción y sentimientos. La polifacética periodista, que en la actualidad, encabeza ‘Los Padres’ en TV3, representa en palabras de María Gómez “el valor de la escucha”.

Es también “una mochilera de emociones”. Y es esto precisamente lo que da inicio a su conversación: “Vamos cargando la mochila de cosas buenas y cosas malas”, asegura la protagonista. “A veces he querido no tenerla tan cargada, porque pesa y, cuando la vida te pone montañas, cuesta subirla”.

El confinamiento también ha puesto cosas al revés en su vida; principalmente, en la vertiente laboral. “La televisión es para mí una manera de socializar, de aprender, de enriquecerme; es la parte de mi trabajo que más me gusta y que siento que he perdido, que se quedó en el día antes de que se parara el mundo”, asegura.

No obstante, estos dos meses también le han hecho ganar: “He vivido una serie de experiencias familiares que yo creía que no tendría nunca”. Sus dos hijos han sido un eje en estos días. Sobre ellos comenta que en una de sus tareas del colegio les preguntaron: “¿Cómo saldremos de esta experiencia como sociedad?”.

Ella tiene una respuesta:. “Por una parte pienso que nos va a cambiar, es evidente, porque lo que estamos viviendo es un terremoto emocional que no puede dejarnos igual que éramos antes, pero incluso yo quiero que no nos deje igual”, apunta. “Cuando la gente habla de volver a la normalidad yo no la deseo, porque creo que vivir como vivíamos no era sano, sostenible ni lógico. Ojalá aprendamos a vivir de otra forma, a comunicarnos de otra forma y a apreciar a las personas que trabajan en los servicios, y que nos han hecho ser mejores como personas”. Reflexiona y afirma que se siente “mejor hija, mejor hermana… Me caigo mejor en el confinamiento. Me da miedo que al volver a la normalidad lo hayamos perdido todo, que volvamos a ser ásperos”.

La cuarentena ha supuesto aprendizaje en muchos ámbitos. Ella ha desarrollado, en primer lugar, la paciencia. “Encerrarnos 50 días en casa hace que tengas que desarrollar una paciencia que yo desconocía en mí”, asegura, mientras uno de sus hijos se asoma en la puerta a sus espaldas. “Mientras tengo esta conversación contigo hay dos individuos pequeños que van paseando por ahí y los oigo hablar, discutir… pero hay que armarse de paciencia, y es una herramienta que sale de uno mismo”.

Otra de las herramientas útiles ha sido, sin duda, la imaginación: “Son muchas horas aquí dentro y a mí no me gusta que cada uno esté encerrado en una habitación. Les pido que el salón sea el espacio común, que hagamos cosas en común”. Monopoly, ajedrez y películas, pero también, en ocasiones, mal humor y tareas del colegio. “Los días se pasan volando”, resume la periodista.

Próximas conversaciones

Siguiendo con los aprendizajes, Gemma afirma que ha aprendido a “mirar el mundo con otra velocidad interior. Me ha cambiado el ritmo, el ir siempre tan rápido a todas partes. Me he ralentizado y al ir más lenta observo el mundo de otra manera y también me gusta”. Confiesa que era un ejercicio que antes postergaba: “Me da miedo pararme y escucharme a mí misma y que no me guste lo que encuentro, y ahí hay una parte un poco cobarde. Este confinamiento me ha hecho un poco más valiente. Ahora viene incertidumbre para mí y para muchos; debemos convivir con ella y que no nos amargue la vida”.

Las próximas entrevistas de ‘Conversaciones Al Revés’ serán con la chef Carme Ruscalleda (lunes 1 de junio) y el director y escritor Roberto Santiago (jueves 4 de junio).