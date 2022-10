“Hazme un favor y pregunta por tí mismo”

“Te estoy preguntando si crees que le falta algo al equipo, quizás la chispa”, insistió el periodista intentando hacer la pregunta escapando del enredo . A esto el entrenador respondió ya más calmado: “Hamann no se merece que uses su frase para que me preguntes, haz tu propia pregunta, simplemente prueba a hacerlo sin utilizar la palabra chispa, ¿es un reto eh?”, dijo con una sonrisa y provocando la risa del resto de la sala.

“[Que haya sido futbolista] no le da la razón para hablar, especialmente si no tiene ni idea”

“Oh bien, es una fuente fantástica, bien respetada en general”, ha respondido irónicamente Jurgen. Por su parte, el periodista ha insistido justificando que Hamann fue una referencia del los reds en el medio del campo, a lo que Klopp ha vuelto a responder algo molesto. “[Que haya sido futbolista] no le da la razón para hablar, especialmente si no tiene ni idea”, ha sentenciado.

Durante la convocatoria ante los medios, uno de los periodistas ha cuestionado al técnico sobre aquello que cree que le falta a su equipo, esa ‘chispa’ del Liverpool que no se está viendo esta temporada . A priori, esta era una pregunta normal, pero que no le ha gustado al entrenador al hacerle saber el periodista que esa era una apreciación que había escuchado al exfutbolista Dietmar Hamann .

No acostumbra Jurgen Klopp a enfadarse en la zona mixta, especialmente con los periodistas, con los que bromea constantemente durante las declaraciones previas y posteriores a los partidos. No ha sido así en esta ocasión, en la que el líder de los ‘reds’ se molestó especialmente con una de las preguntas que le realizaron en la comparecencia ante los medios previa a la cuarta jornada de la Champions League.

