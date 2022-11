Hazard y Courtois dan la cara por Bélgica ante los rumores de ruptura del vestuario: “Se dicen demasiadas mentiras”

En su línea, aunque algo más contundente, se mostró posteriormente Courtois (sustituyendo a Vertonghen en la sala de prensa). “Lo que se ha escrito no es verdad. Fui el primero en entrar en el vestuario. Estaba muy enojado. Pasé allí 20 minutos y no pasó nada. El entrenador habló un momento y eso fue todo. El problema es que se dicen demasiadas mentiras “, espetó a los presentes.

Bélgica vive sus momentos más tensos en este Mundial de Qatar desde la derrota por 2-0 ante Marruecos el pasado domingo. Los ‘Diablos Rojos’ no encuentran su mejor fútbol, y los titulares sobre una ruptura del vestuario no han parado de crecer desde el pospartido ante el combinado africano, una información que ha sido desmentida este martes por dos pesos pesados del vestuario: Thibaut Courtois y Eden Hazard.

