Hazañas de un mundial y nuevos retos

Conseguir el úndécimo lugar en este mundial es un paso más para llegar a estar en el Top 5, y luego para estar en un podio recibiendo una medalla. Para mi carrera significa la recompensa de los años de esfuerzo, disciplina y dedicación como deportista. Y me da impulso para no parar y seguir luchando por estar en los primeros puestos. Y para mi país es histórico porque es la primera vez que Panamá llega a una final de Sup.

Por primera vez en la historia del deporte del surf panameño, una atleta de este país logró entrar a la final de la modalidad Sup Race, categoría técnica, en el Campeonato Mundial de Stand Up Paddle y Paddleboard. Se trata de Stephanie Bodden, que terminó en la posición número 11, entre 25 competidores de todo el mundo.

You May Also Like