¿Hay vida extraterrestre inteligente? Un estudio ha examinado 60 millones de estrellas y no ha hallado respuestas

A través de la búsqueda de tecnofirmatures podría ser más fácil detectar señales extraterrestres que si buscamos biofirmas (moléculas) en la atmósfera de otros planetas. S in embargo, aunque muchos puedan imaginar la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra, todavía no hay nada que podamos afirmar con certeza de que es verdad.

A pesar de no haber hallado nada, el equipo no pierde la esperanza y pretende seguir investigando sobre una posible inteligencia extraterrestre . “Comparamos la sensibilidad de nuestra evaluación con algunos estudios SETI prominentes y demostramos que la nuestra tiene una sensibilidad notable con un lapso de frecuencia nunca antes explorado para SETI”, garantizan los autores en su artículo.

Pese a los datos compilados, el equipo no encontró ninguna señal que probase la existencia de alienígenas. No obstante, hay que tener en cuenta que lo que buscaban era tecnofirmatures, que son señales ópticas o de microondas, emisiones láser o megaestructuras emitidas a propósito . Los investigadores decidieron buscar señales realizadas a propósito, porque encontrar emisiones de radio hechas sin querer era más complicado.

La idea de que no estamos solos en el Universo es bastante probable. Solo en la Vía Láctea se estima que hay al menos 100.000 millones de estrellas y gran parte de ellas tiene planetas orbitando a su alrededor. Sin embargo, todavía no existen pruebas reales que demuestren la existencia de civilizaciones fuera de la Tierra.

