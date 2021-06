“En la vida cuando vengan golpes y situaciones duras e injustas como la que te ha tocado, hay veces que hay que aceptar las cosas y no flagelarse porque seguramente te has tirado dos días reventado, llorando y eso es algo que ahora te quedas para ti”, aconsejó Luis Enrique, que celebró que “por suerte, ya está aquí”.

